Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Das macht der TecDAX am Freitag.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,30 Prozent auf 3 749,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 507,827 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 689,50 Zählern und damit 0,323 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 701,45 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 689,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 752,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,543 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.06.2026, mit 3 883,02 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 664,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 863,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,46 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 7,94 Prozent auf 74,80 EUR), SAP SE (+ 7,50 Prozent auf 137,94 EUR), Nemetschek SE (+ 5,47 Prozent auf 56,85 EUR), TeamViewer (+ 4,87 Prozent auf 5,71 EUR) und Bechtle (+ 3,20 Prozent auf 31,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,32 Prozent auf 32,04 EUR), Infineon (-3,07 Prozent auf 63,48 EUR), Eckert Ziegler (-2,22 Prozent auf 13,19 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 78,60 EUR) und AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 506 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 154,164 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at