Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 3 308,04 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 526,068 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent tiefer bei 3 309,78 Punkten in den Handel, nach 3 310,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 301,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 310,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 3 336,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, lag der TecDAX bei 3 396,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 3 203,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,498 Prozent ein. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 0,98 Prozent auf 20,52 EUR), Nordex (+ 0,96 Prozent auf 11,62 EUR), EVOTEC SE (+ 0,89 Prozent auf 9,10 EUR), Kontron (+ 0,78 Prozent auf 19,29 EUR) und ATOSS Software (+ 0,54 Prozent auf 111,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-1,21 Prozent auf 65,45 EUR), Energiekontor (-1,13 Prozent auf 61,40 EUR), QIAGEN (-0,73 Prozent auf 37,55 EUR), Siemens Healthineers (-0,63 Prozent auf 53,50 EUR) und Bechtle (-0,48 Prozent auf 41,14 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 182 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 221,212 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie hat mit 8,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

