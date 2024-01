Handel in London: FTSE 100 verliert nachmittags

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:43 Uhr um 1,86 Prozent schwächer bei 7 417,52 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,353 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 558,34 Punkte an der Kurstafel, nach 7 558,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 413,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 558,34 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,72 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der FTSE 100 7 576,36 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 675,21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 851,03 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,94 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 413,26 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit IMI (+ 3,61 Prozent auf 16,07 GBP), ConvaTec (+ 1,15 Prozent auf 2,46 GBP), Smith Nephew (+ 1,08 Prozent auf 10,77 GBP), BAE Systems (+ 0,38 Prozent auf 11,86 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 0,28 Prozent auf 19,76 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-6,12 Prozent auf 5,80 GBP), Glencore (-5,23 Prozent auf 4,16 GBP), Land Securities Group (-4,61 Prozent auf 6,38 GBP), Unite Group (-4,38 Prozent auf 9,82 GBP) und Severn Trent (-4,25 Prozent auf 25,02 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 409 176 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 195,767 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vodafone Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at