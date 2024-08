Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 8 356,94 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,549 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 311,41 Punkten, nach 8 311,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 374,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 286,50 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 155,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 8 420,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 7 262,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,23 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 3,40 Prozent auf 5,54 GBP), Glencore (+ 2,81 Prozent auf 4,15 GBP), Fresnillo (+ 2,54 Prozent auf 5,46 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 7,03 GBP) und Anglo American (+ 2,26 Prozent auf 22,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-1,55 Prozent auf 20,38 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0,99 Prozent auf 74,95 GBP), Admiral Group (-0,91 Prozent auf 29,33 GBP), BAE Systems (-0,81 Prozent auf 13,39 GBP) und Rentokil Initial (-0,72 Prozent auf 4,83 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 59 214 419 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,410 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at