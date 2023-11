Handel in London: FTSE 100 zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 7 343,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,348 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 321,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 321,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 354,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 321,54 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,714 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 608,08 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 666,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 186,16 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,79 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 4,20 Prozent auf 31,85 EUR), Next (+ 2,70 Prozent auf 70,70 GBP), D S Smith (+ 1,74 Prozent auf 2,90 GBP), Marks Spencer (+ 1,70 Prozent auf 2,20 GBP) und Kingfisher (+ 1,38 Prozent auf 2,13 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Segro (-2,81 Prozent auf 6,93 GBP), Ocado Group (-2,60 Prozent auf 4,53 GBP), Weir Group (-2,08 Prozent auf 16,72 GBP), Endeavour Mining (-1,71 Prozent auf 16,71 GBP) und BP (-1,28 Prozent auf 4,96 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 172 146 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 204,161 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

