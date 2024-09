Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen

Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,84 Prozent auf 8 323,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,577 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 253,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,68 Punkten am Vortag.

Bei 8 253,68 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 334,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,606 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2024, den Wert von 8 356,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 205,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 660,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,79 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 13,52 Prozent auf 3,97 GBP), Next (+ 4,45 Prozent auf 107,95 GBP), Burberry (+ 3,38 Prozent auf 6,29 GBP), Anglo American (+ 2,92 Prozent auf 21,86 GBP) und Ashtead (+ 2,78 Prozent auf 56,94 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Unite Group (-0,57 Prozent auf 9,63 GBP), BAT (-0,49 Prozent auf 28,54 GBP), RELX (-0,46 Prozent auf 35,75 GBP), Vodafone Group (-0,36 Prozent auf 0,78 GBP) und Compass Group (-0,29 Prozent auf 24,27 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 980 215 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 220,748 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

