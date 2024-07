Handel in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Am Freitag gibt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,41 Prozent auf 8 171,41 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,557 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,668 Prozent leichter bei 8 150,09 Punkten, nach 8 204,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 184,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 135,08 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,988 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 8 205,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 895,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 588,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,83 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Marks Spencer (+ 1,61 Prozent auf 3,16 GBP), Rolls-Royce (+ 1,59 Prozent auf 4,42 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,03 Prozent auf 9,33 GBP), Melrose Industries (+ 0,99 Prozent auf 5,51 GBP) und J Sainsbury (+ 0,89 Prozent auf 2,73 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Spirax-Sarco Engineering (-5,52 Prozent auf 84,70 GBP), Beazley (-4,75 Prozent auf 6,42 GBP), Burberry (-4,44 Prozent auf 7,19 GBP), Fresnillo (-4,16 Prozent auf 5,99 GBP) und JD Sports Fashion (-4,01 Prozent auf 1,16 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 26 206 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 225,541 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at