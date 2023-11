Handel in Moskau: RTS legt mittags zu

Um 12:01 Uhr steht im MICEX-Handel ein Plus von 1,73 Prozent auf 1 141,55 Punkte an der RTS-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 6,275 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der RTS 0,567 Prozent fester bei 1 128,46 Punkten, nach 1 122,10 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 146,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 127,27 Einheiten.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2023, den Stand von 1 081,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 1 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, betrug der RTS-Kurs 1 147,03 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 146,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Bashneft (+ 2,49 Prozent auf 2 220,50 RUB), Polymetal (+ 1,80 Prozent auf 538,60 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,52 Prozent auf 82,79 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,52 Prozent auf 76,95 RUB) und Mvideo PJSC (+ 1,37 Prozent auf 192,40 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Mechel (-2,65 Prozent auf 319,13 RUB), Severstal (-1,01 Prozent auf 1 337,40 RUB), PIK (-1,00 Prozent auf 699,90 RUB), Novolipetsk Steel (-0,95 Prozent auf 188,52 RUB) und LUKOIL Oil Company (-0,73 Prozent auf 7 173,00 RUB).

Die teuersten Unternehmen im RTS

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 22 155 290 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,270 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Fokus

Im RTS verzeichnet die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 52 244,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

