Handel in Moskau: RTS liegt zum Handelsstart im Plus

Im RTS geht es im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0,05 Prozent aufwärts auf 1 109,38 Punkte. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 7,592 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,034 Prozent tiefer bei 1 108,49 Punkten in den Handel, nach 1 108,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag heute bei 1 104,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 110,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der RTS im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, lag der RTS bei 996,56 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 1 017,71 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 10.11.2022, einen Stand von 1 150,36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 15,19 Prozent zu. Bei 1 114,55 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Bashneft (+ 3,77 Prozent auf 2 201,00 RUB), Bashneft Pref (+ 2,98 Prozent auf 1 678,50 RUB), Sberbank (+ 1,65 Prozent auf 281,21 RUB), Sberbank Pref (+ 1,35 Prozent auf 279,79 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 0,94 Prozent auf 588,60 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil SOLLERS (-2,11 Prozent auf 906,00 RUB), LSR (-0,80 Prozent auf 695,60 RUB), Phosagro (-0,74 Prozent auf 6 826,00 RUB), Yandex (-0,59 Prozent auf 2 596,20 RUB) und Surgutneftegas Pref (-0,58 Prozent auf 59,16 RUB).

Die teuersten RTS-Unternehmen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via MICEX 11 317 470 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS mit 6,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Blick

Unter den RTS-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at