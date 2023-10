Handel in Moskau: RTS verbucht zum Start Gewinne

Um 09:00 Uhr geht es im RTS im MICEX-Handel um 1,24 Prozent nach oben auf 1 017,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 7,626 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 1,61 Prozent stärker bei 1 021,41 Punkten in den Handel, nach 1 005,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 017,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 021,41 Punkten.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 2,48 Prozent. Der RTS stand vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 1 049,65 Punkten. Der RTS verzeichnete vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Stand von 1 004,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der RTS bei 954,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 5,67 Prozent zu. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 091,91 Punkte. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

RTS-Gewinner und -Verlierer

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Transneft Pref-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 0 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,447 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,78 erwartet. Magnitogorsk Iron Steel Works-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 55,80 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at