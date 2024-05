Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Montagmittag

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,28 Prozent auf 16 385,86 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,364 Prozent auf 16 400,31 Punkte an der Kurstafel, nach 16 340,87 Punkten am Vortag.

Bei 16 407,05 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 334,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 16 175,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 15 655,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 12 284,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,97 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Arundel (+ 27,14 Prozent auf 0,18 CHF), PetMed Express (+ 10,29 Prozent auf 4,50 USD), Americas Car-Mart (+ 9,46 Prozent auf 64,78 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 8,48 Prozent auf 3,71 USD) und Cerus (+ 8,38 Prozent auf 1,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Celadon Group (-80,00 Prozent auf 0,00 USD), MKS Instruments (-6,65 Prozent auf 121,83 USD), AmeriServ Financial (-6,30 Prozent auf 2,53 USD), Enzon Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 0,08 USD) und Powell Industries (-3,30 Prozent auf 162,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 772 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,862 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 23,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

