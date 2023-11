Handel in New York: Dow Jones notiert am Mittag im Minus

Heute halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 34 092,41 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,670 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,216 Prozent auf 34 185,92 Punkte an der Kurstafel, nach 34 112,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 34 167,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 33 983,25 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,001 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 604,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35 123,36 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 32 513,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 2,89 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 7,46 Prozent auf 90,80 USD), Boeing (+ 2,17 Prozent auf 195,99 USD), Caterpillar (+ 1,16 Prozent auf 237,54 USD), Intel (+ 0,59 Prozent auf 38,15 USD) und Dow (+ 0,58 Prozent auf 48,58 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-2,81 Prozent auf 265,57 USD), Home Depot (-1,57 Prozent auf 291,28 USD), Merck (-1,31 Prozent auf 103,03 USD), Nike (-1,29 Prozent auf 107,98 USD) und Cisco (-1,19 Prozent auf 52,37 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 397 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,655 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at