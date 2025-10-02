Börse New York in Grün: Dow Jones zeigt sich fester

Um 20:02 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,18 Prozent auf 46 523,33 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,777 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,160 Prozent schwächer bei 46 366,78 Punkten in den Handel, nach 46 441,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 580,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46 283,57 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,469 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.09.2025, bei 45 295,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 484,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 196,52 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,74 Prozent nach oben. Bei 46 714,27 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1,60 Prozent auf 488,49 USD), Salesforce (+ 1,51 Prozent auf 239,25 USD), UnitedHealth (+ 1,43 Prozent auf 353,27 USD), Boeing (+ 1,24 Prozent auf 217,87 USD) und 3M (+ 1,15 Prozent auf 157,80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,52 Prozent auf 88,76 USD), Coca-Cola (-1,19 Prozent auf 65,99 USD), JPMorgan Chase (-1,09 Prozent auf 307,31 USD), Verizon (-0,89 Prozent auf 43,44 USD) und Amgen (-0,80 Prozent auf 296,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 650 611 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,861 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,35 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,23 Prozent gelockt.

