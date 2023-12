Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,17 Prozent höher bei 36 011,80 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 10,833 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,986 Prozent schwächer bei 35 596,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 35 950,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 35 914,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 36 031,45 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 33 274,58 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 34 837,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, bewegte sich der Dow Jones bei 34 395,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 8,68 Prozent nach oben. Bei 36 031,45 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,04 Prozent auf 254,52 USD), Boeing (+ 1,00 Prozent auf 233,95 USD), McDonalds (+ 0,75 Prozent auf 283,95 USD), Johnson Johnson (+ 0,67 Prozent auf 155,70 USD) und Caterpillar (+ 0,61 Prozent auf 252,26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Intel (-1,87 Prozent auf 43,87 USD), Visa (-0,73 Prozent auf 254,80 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,65 Prozent auf 19,81 USD), 3M (-0,65 Prozent auf 98,43 USD) und Cisco (-0,56 Prozent auf 48,11 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 229 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,701 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at