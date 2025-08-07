McDonald's Aktie
|263,05EUR
|-2,30EUR
|-0,87%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 310,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 307,66
|
Abst. Kursziel*:
0,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 307,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
Analysen zu McDonald's Corp.
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|263,05
|-0,87%
