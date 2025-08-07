McDonald's Aktie

07.08.2025

McDonalds Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

McDonald's Corp. Overweight
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 307,66 		Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 307,66 		Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
Analyst Name::
John Ivankoe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:55 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 McDonald's Buy UBS AG
28.07.25 McDonald's Buy UBS AG
27.06.25 McDonald's Buy UBS AG
13.06.25 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
