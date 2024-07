Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der Dow Jones kam am Dienstagabend nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 39 291,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,361 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 39 391,98 Punkte an der Kurstafel, nach 39 344,79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39 492,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39 146,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 798,99 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 38 883,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 33 734,88 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 1,77 Prozent auf 34,59 USD), Goldman Sachs (+ 1,72 Prozent auf 472,83 USD), Amgen (+ 1,43 Prozent auf 315,91 USD), American Express (+ 1,38 Prozent auf 237,75 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,20 Prozent auf 207,63 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Dow (-2,31 Prozent auf 51,58 USD), Salesforce (-1,92 Prozent auf 252,43 USD), Microsoft (-1,44 Prozent auf 459,54 USD), Boeing (-1,40 Prozent auf 183,24 USD) und 3M (-1,39 Prozent auf 99,69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 23 195 943 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,210 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at