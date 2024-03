Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 2,05 Prozent tiefer bei 17 853,06 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,756 Prozent auf 18 088,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 226,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 850,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 097,50 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 613,04 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.12.2023, einen Wert von 15 877,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 290,81 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18 333,26 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Paccar (+ 2,82 Prozent auf 115,46 USD), eBay (+ 2,74 Prozent auf 50,25 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,67 Prozent auf 21,13 USD), Dollar Tree (+ 2,44 Prozent auf 149,99 USD) und Baker Hughes (+ 2,16 Prozent auf 30,07 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-7,04 Prozent auf 291,71 USD), Atlassian A (-5,70 Prozent auf 195,77 USD), Datadog A (-5,51 Prozent auf 123,47 USD), Intel (-5,39 Prozent auf 43,15 USD) und Zscaler (-5,33 Prozent auf 202,80 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 248 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,847 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Mit 7,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at