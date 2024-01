Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 16 307,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,475 Prozent auf 16 290,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 368,49 Punkten am Vortag.

Bei 16 336,25 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 290,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,16 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.12.2023, den Wert von 15 839,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 776,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 10 914,80 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 1,48 Prozent auf 83,48 USD), Airbnb (+ 1,44 Prozent auf 135,35 USD), Automatic Data Processing (+ 1,11 Prozent auf 235,10 USD), AstraZeneca (+ 1,11 Prozent auf 69,08 USD) und Marriott (+ 0,90 Prozent auf 221,02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-11,62 Prozent auf 22,60 USD), NXP Semiconductors (-5,02 Prozent auf 205,23 USD), ON Semiconductor (-4,80 Prozent auf 75,50 USD), Sirius XM (-2,21 Prozent auf 5,32 USD) und Amazon (-2,16 Prozent auf 145,27 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 2 386 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,640 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 7,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

