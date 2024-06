Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent leichter bei 18 986,80 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,094 Prozent fester bei 19 053,01 Punkten, nach 19 035,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 071,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 984,24 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 093,57 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 18 017,57 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 14 558,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 14,77 Prozent zu Buche. Bei 19 071,79 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 3,46 Prozent auf 65,73 USD), Lululemon Athletica (+ 2,57 Prozent auf 316,18 USD), Charter A (+ 2,27 Prozent auf 284,41 USD), Monster Beverage (+ 1,94 Prozent auf 53,01 USD) und Adobe (+ 1,53 Prozent auf 462,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Old Dominion Freight Line (-4,89 Prozent auf 167,10 USD), Biogen (-2,79 Prozent auf 230,12 USD), Fastenal (-2,73 Prozent auf 63,41 USD), Intuitive Surgical (-2,28 Prozent auf 407,73 USD) und ON Semiconductor (-2,11 Prozent auf 72,97 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 627 561 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,841 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at