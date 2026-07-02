Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent leichter bei 25 854,64 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 26 047,38 Punkte an der Kurstafel, nach 26 040,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 819,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 261,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der NASDAQ Composite bei 27 093,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 21 879,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20 393,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,27 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,01 Prozent auf 99,98 USD), Bassett Furniture Industries (+ 13,23 Prozent auf 20,07 USD), Microvision (+ 12,57 Prozent auf 0,37 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,77 Prozent auf 3,82 USD) und Align Technology (+ 9,58 Prozent auf 184,81 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen KLA (-19,94 Prozent auf 241,54 USD), Veeco Instruments (-19,93 Prozent auf 60,69 USD), AXT (-18,97 Prozent auf 58,41 USD), Ultra Clean (-18,51 Prozent auf 116,19 USD) und FormFactor (-17,83 Prozent auf 131,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 769 854 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at