Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Plus

Zum Handelsende legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 16 832,62 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,350 Prozent auf 16 736,10 Punkte an der Kurstafel, nach 16 794,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 839,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16 719,97 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 282,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 580,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 657,90 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 14,00 Prozent nach oben. 16 839,02 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Powell Industries (+ 13,81 Prozent auf 187,95 USD), Ebix (+ 7,81 Prozent auf 0,48 USD), American Superconductor (+ 6,28 Prozent auf 15,24 USD), EXACT Sciences (+ 4,94 Prozent auf 53,52 USD) und Ultralife Batteries (+ 4,83 Prozent auf 11,73 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Evercel (-14,29 Prozent auf 0,75 USD), AmeriServ Financial (-11,54 Prozent auf 2,53 USD), Comtech Telecommunications (-10,36 Prozent auf 2,25 USD), Nordson (-9,41 Prozent auf 243,14 USD) und Forward Air (-6,96 Prozent auf 12,56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 13 747 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 15,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at