Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus

Am Dienstag legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ Composite schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 17 997,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,138 Prozent auf 17 982,74 Punkte an der Kurstafel, nach 18 007,57 Punkten am Vortag.

Bei 18 128,38 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 968,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 17 689,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 696,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 14 032,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 21,88 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Inter Parfums (+ 8,94 Prozent auf 138,35 USD), Taylor Devices (+ 8,72 Prozent auf 51,86 USD), AXT (+ 6,43 Prozent auf 3,64 USD), Zions Bancorporation (+ 6,16 Prozent auf 52,53 USD) und BankFinancial (+ 5,45 Prozent auf 11,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Paccar (-10,97 Prozent auf 97,10 USD), ON Semiconductor (-5,10 Prozent auf 73,39 USD), Consumer Portfolio Services (-4,93 Prozent auf 10,22 USD), Dixie Group (-4,89 Prozent auf 0,65 USD) und Donegal Group B (-4,84 Prozent auf 11,80 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 015 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,161 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at