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Index-Performance im Blick 11.09.2026 16:01:32

Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,19 Prozent höher bei 26 392,69 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,796 Prozent stärker bei 26 289,41 Punkten, nach 26 081,72 Punkten am Vortag.

Bei 26 283,11 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 393,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,512 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 26 445,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 809,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 043,07 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 11,95 Prozent auf 1,78 USD), AXT (+ 5,72 Prozent auf 68,40 USD), TTM Technologies (+ 4,95 Prozent auf 128,39 USD), Ultra Clean (+ 4,56 Prozent auf 74,37 USD) und CIENA (+ 4,55 Prozent auf 349,78 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Exelixis (-4,46 Prozent auf 54,87 USD), AmeriServ Financial (-3,03 Prozent auf 4,80 USD), Nortech Systems (-2,29 Prozent auf 11,11 USD) und Donegal Group B (-2,27 Prozent auf 24,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 794 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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America's Car-Mart Inc. 1,90 19,50% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 4,89 -1,21% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 56,00 0,25% AXT Inc.
CIENA Corp. 302,90 8,57% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 0,63% Consumer Portfolio Services Inc.
Deckers Outdoor Corp. 70,04 1,89% Deckers Outdoor Corp.
Donegal Group Inc. (B) 24,35 -4,77% Donegal Group Inc. (B)
Exelixis Inc. 48,27 -2,32% Exelixis Inc.
Intel Corp. 88,59 1,87% Intel Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,74 4,30% Nissan Motor Co. Ltd.
Nortech Systems Inc. 11,29 -0,70% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 188,46 0,16% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,03 0,33% SIGA Technologies Inc.
TTM Technologies Inc. 108,25 2,56% TTM Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 63,50 3,79% Ultra Clean Holdings Inc.

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NASDAQ Comp. 26 333,04 0,96%

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