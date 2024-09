Handel in New York: NASDAQ Composite verliert

Am Mittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 18:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,36 Prozent auf 16 823,63 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,385 Prozent höher bei 16 949,64 Punkten, nach 16 884,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 018,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 818,71 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 745,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 192,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 761,53 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,94 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Oracle (+ 12,10 Prozent auf 156,81 USD), Microvision (+ 7,24 Prozent auf 1,06 USD), American Superconductor (+ 6,92 Prozent auf 21,33 USD), Commercial Vehicle Group (+ 3,58 Prozent auf 3,18 USD) und CIENA (+ 3,34 Prozent auf 53,19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-15,18 Prozent auf 2,57 USD), Ionis Pharmaceuticals (-9,95 Prozent auf 43,52 USD), Credit Acceptance (-5,63 Prozent auf 422,00 USD), 3D Systems (-5,15 Prozent auf 1,94 USD) und Methanex (-5,01 Prozent auf 37,14 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 145 142 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,042 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at