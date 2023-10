Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 0,62 Prozent stärker bei 13 063,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,408 Prozent auf 12 930,85 Punkte an der Kurstafel, nach 12 983,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 848,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 075,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 211,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 14 032,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10 859,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 25,77 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. 10 265,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Trinity Biotech (+ 14,00 Prozent auf 0,57 USD), MicroStrategy (+ 5,88 Prozent auf 368,51 USD), Arundel (+ 5,26 Prozent auf 0,18 CHF), Fulton Financial (+ 3,94 Prozent auf 12,55 USD) und Richardson Electronics (+ 3,90 Prozent auf 11,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Ultra Clean (-8,28 Prozent auf 22,71 USD), Exelixis (-7,72 Prozent auf 19,48 USD), World Acceptance (-7,57 Prozent auf 102,96 USD), Dixie Group (-6,51 Prozent auf 0,56 USD) und ImmunoGen (-6,33 Prozent auf 13,26 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 039 841 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,553 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 48,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at