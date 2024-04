Handel in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Der CAC 40 verlor am Freitag an Boden.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,11 Prozent tiefer bei 8 061,31 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,545 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,24 Prozent auf 8 050,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 151,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 019,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 062,01 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 05.03.2024, bei 7 932,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 420,69 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 7 316,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 253,59 Punkte. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9 500 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 407,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at