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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index-Performance im Fokus 10.04.2026 17:59:00

Handel in Paris: CAC 40 letztendlich stärker

Handel in Paris: CAC 40 letztendlich stärker

Der CAC 40 zeigte sich am Abend kaum verändert.

Am Freitag schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 8 259,60 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,433 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 8 250,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 245,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 242,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 320,39 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3,27 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Wert von 8 057,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 8 362,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 126,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,786 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 309 415 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,625 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,39 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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