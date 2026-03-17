Handel in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,54 Prozent höher bei 7 979,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,341 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,203 Prozent schwächer bei 7 919,87 Punkten, nach 7 935,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 993,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 919,87 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der CAC 40 8 361,46 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 086,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der CAC 40 mit 8 073,98 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,64 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 768,11 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 126 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 237,771 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,28 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at