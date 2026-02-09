Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,60 Prozent fester bei 8 323,28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,475 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 323,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8 258,75 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 7 950,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 7 973,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,56 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 1 239 428 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,165 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at