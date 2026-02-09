Airbus Aktie
Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,60 Prozent fester bei 8 323,28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,475 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 8 294,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,84 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 323,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8 258,75 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 362,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 7 950,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 7 973,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,56 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 1 239 428 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,165 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
