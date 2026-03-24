LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Euronext-Handel im Fokus 24.03.2026 17:58:56

Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker

Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker

So bewegte sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 7 743,92 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,256 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,225 Prozent auf 7 743,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 773,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 660,24 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 519,21 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der CAC 40 bei 8 022,33 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,51 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 302 659 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,29 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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