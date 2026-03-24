LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Euronext-Handel im Fokus
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24.03.2026 17:58:56
Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker
Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 7 743,92 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,256 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,225 Prozent auf 7 743,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 726,20 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 773,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 660,24 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 519,21 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der CAC 40 bei 8 022,33 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,51 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 302 659 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,29 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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