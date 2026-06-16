Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance im Blick
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16.06.2026 12:26:37
Handel in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,08 Prozent auf 6 426,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 175,111 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,014 Prozent stärker bei 6 421,52 Punkten, nach 6 420,63 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 392,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 450,90 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wurde der ATX mit 5 298,49 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 400,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,07 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 450,90 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 52,40 EUR), BAWAG (+ 1,88 Prozent auf 168,30 EUR), Erste Group Bank (+ 0,72 Prozent auf 112,20 EUR) und Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-7,33 Prozent auf 194,60 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 22,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 34,00 EUR), DO (-0,92 Prozent auf 215,50 EUR) und EVN (-0,84 Prozent auf 29,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 176 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42,336 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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