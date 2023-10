Handel in Wien: ATX Prime klettert am Mittag

Um 12:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 1 597,70 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 1 596,42 Punkte an der Kurstafel, nach 1 595,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 604,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 595,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 601,05 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 1 602,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der ATX Prime 1 357,17 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,884 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 1,81 Prozent auf 39,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR), DO (+ 1,29 Prozent auf 110,20 EUR), PORR (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR) und S IMMO (+ 1,19 Prozent auf 13,66 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil ZUMTOBEL (-3,06 Prozent auf 6,01 EUR), AMAG (-2,04 Prozent auf 28,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 39,20 EUR), Addiko Bank (-1,57 Prozent auf 12,50 EUR) und Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 192 468 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 28,106 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

