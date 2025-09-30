Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index-Bewegung
|
30.09.2025 12:27:35
Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen
Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,07 Prozent auf 2 322,59 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 2 320,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 320,91 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 325,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 309,68 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 304,45 Punkten auf. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, mit 2 228,38 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 1 823,91 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 27,20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 113,30 EUR), Palfinger (+ 1,72 Prozent auf 35,55 EUR), AMAG (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Rosenbauer (+ 0,67 Prozent auf 45,30 EUR) und Lenzing (+ 0,60 Prozent auf 25,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,69 Prozent auf 7,24 EUR), ZUMTOBEL (-1,58 Prozent auf 4,06 EUR), Polytec (-1,28 Prozent auf 3,08 EUR), Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 52,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,10 Prozent auf 27,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 71 089 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,088 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
