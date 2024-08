Handel in Zürich: Das macht der SPI am Freitagmittag

So bewegt sich der SPI am Freitagmittag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 15 832,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,128 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,101 Prozent fester bei 15 756,51 Punkten, nach 15 740,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 866,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 756,51 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 033,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, den Stand von 15 477,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 629,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,67 Prozent zu Buche. Bei 16 484,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Arundel (+ 51,85 Prozent auf 0,12 CHF), Curatis (+ 12,10 Prozent auf 6,30 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,41 Prozent auf 1,45 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF) und Xlife Sciences (+ 4,89 Prozent auf 34,30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-8,12 Prozent auf 0,86 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,66 Prozent auf 0,39 CHF), Schweizerische Nationalbank (-3,90 Prozent auf 3 700,00 CHF), GAM (-3,78 Prozent auf 0,22 CHF) und Edisun Power Europe (-2,07 Prozent auf 71,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 658 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,049 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent an der Spitze im Index.

