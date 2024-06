Handel in Zürich: SLI notiert mittags im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 1 945,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 1 942,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 939,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 941,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 947,99 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,536 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 839,26 Punkten gehandelt. Der SLI wies am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, einen Stand von 1 866,82 Punkten auf. Der SLI stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1 751,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,31 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 967,38 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,47 Prozent auf 113,80 CHF), UBS (+ 0,96 Prozent auf 28,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 253,60 CHF), Swisscom (+ 0,94 Prozent auf 495,00 CHF) und ams (+ 0,90 Prozent auf 1,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lonza (-1,25 Prozent auf 482,50 CHF), Sonova (-0,95 Prozent auf 282,60 CHF), VAT (-0,89 Prozent auf 480,90 CHF), Logitech (-0,79 Prozent auf 88,40 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 274,60 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 741 171 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,803 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

