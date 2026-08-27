Handel in Zürich: SLI schwächelt

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 2 307,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,575 Prozent schwächer bei 2 316,03 Punkten in den Handel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 306,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 318,06 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,190 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 2 291,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 164,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,44 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,41 Prozent auf 746,00 CHF), VAT (+ 0,53 Prozent auf 611,60 CHF), Julius Bär (+ 0,29 Prozent auf 75,66 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,28 Prozent auf 214,00 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,92 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Givaudan (-2,85 Prozent auf 3 277,00 CHF), Logitech (-2,63 Prozent auf 77,84 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 77,98 CHF), Sonova (-2,07 Prozent auf 236,20 CHF) und Novartis (-1,98 Prozent auf 124,66 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 989 613 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at