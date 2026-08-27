Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Index-Performance im Fokus
|
27.08.2026 15:59:09
Handel in Zürich: SLI schwächelt
Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 2 307,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,575 Prozent schwächer bei 2 316,03 Punkten in den Handel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 306,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 318,06 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,190 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 2 291,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 164,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2 014,44 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,41 Prozent auf 746,00 CHF), VAT (+ 0,53 Prozent auf 611,60 CHF), Julius Bär (+ 0,29 Prozent auf 75,66 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,28 Prozent auf 214,00 CHF) und UBS (+ 0,05 Prozent auf 43,92 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Givaudan (-2,85 Prozent auf 3 277,00 CHF), Logitech (-2,63 Prozent auf 77,84 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 77,98 CHF), Sonova (-2,07 Prozent auf 236,20 CHF) und Novartis (-1,98 Prozent auf 124,66 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 989 613 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Julius Bär
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
21.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt (finanzen.at)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|182,45
|0,50%
|Givaudan AG
|3 496,00
|-2,56%
|Helvetia Baloise Holding AG
|227,80
|0,35%
|Julius Bär
|80,54
|0,57%
|Logitech S.A.
|84,08
|-2,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,84
|-1,83%
|Novartis AG
|132,80
|-1,95%
|Partners Group AG
|802,00
|2,77%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|388,30
|-1,06%
|Sonova AG
|252,60
|-1,52%
|Swiss Re AG
|149,25
|-0,07%
|UBS
|46,67
|-0,04%
|VAT
|647,20
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 309,26
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.