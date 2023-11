Handel in Zürich: SMI am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der SMI gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,59 Prozent fester bei 10 823,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,203 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,031 Prozent stärker bei 10 763,72 Punkten, nach 10 760,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 10 835,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 761,64 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,340 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 10 323,71 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, bei 11 106,24 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.11.2022, den Stand von 11 077,81 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,41 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 251,33 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 2,63 Prozent auf 3 321,00 CHF), Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 1 149,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,82 Prozent auf 258,00 CHF), Richemont (+ 1,43 Prozent auf 110,05 CHF) und Sonova (+ 1,14 Prozent auf 249,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-0,29 Prozent auf 103,00 CHF), Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 433,90 CHF), Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 559,60 CHF), Nestlé (+ 0,14 Prozent auf 99,54 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 514,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 867 134 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,954 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,74 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

