Handel in Zürich: SMI im Plus

Der SMI steigt am Dienstag.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent fester bei 12 255,32 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,421 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,229 Prozent auf 12 242,90 Punkte an der Kurstafel, nach 12 214,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 205,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 266,05 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 993,83 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 11 260,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 11 317,74 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,71 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 2,12 Prozent auf 269,30 CHF), Sonova (+ 1,27 Prozent auf 270,10 CHF), Swiss Re (+ 1,11 Prozent auf 108,90 CHF), Geberit (+ 1,09 Prozent auf 557,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,04 Prozent auf 483,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-0,56 Prozent auf 283,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,18 Prozent auf 270,10 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 26,70 CHF), Swiss Life (+ 0,21 Prozent auf 671,20 CHF) und Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 88,24 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 979 015 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,303 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

