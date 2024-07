Handel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent auf 12 195,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,421 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,227 Prozent auf 12 078,04 Punkte an der Kurstafel, nach 12 105,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 195,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 060,58 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,171 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 12 015,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der SMI einen Stand von 11 344,32 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 11 183,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,18 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 3,36 Prozent auf 578,60 CHF), Roche (+ 2,52 Prozent auf 284,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,57 Prozent auf 47,98 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 133,15 CHF) und Logitech (+ 1,42 Prozent auf 78,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Nestlé (-1,31 Prozent auf 87,66 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 267,30 CHF), Holcim (-0,12 Prozent auf 83,24 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 534,00 CHF) und Givaudan (-0,05 Prozent auf 4 188,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 971 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,362 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

