Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI mittags

Der SPI verbucht am Mittag Verluste.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 15 921,50 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,119 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,004 Prozent höher bei 15 994,64 Punkten, nach 15 993,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 024,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 921,50 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, stand der SPI bei 16 038,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Wert von 15 328,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Stand von 15 006,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 33,33 Prozent auf 0,20 CHF), Molecular Partners (+ 7,38 Prozent auf 6,40 CHF), ams (+ 4,79 Prozent auf 1,34 CHF), Bellevue (+ 3,80 Prozent auf 17,75 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,02 Prozent auf 12,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-17,57 Prozent auf 27,45 CHF), Perrot Duval SA (-12,82 Prozent auf 51,00 CHF), Curatis (-5,33 Prozent auf 6,40 CHF), Evolva (-5,10 Prozent auf 0,93 CHF) und ASMALLWORLD (-4,40 Prozent auf 1,52 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 45 318 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2025 weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

