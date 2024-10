Handel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Am Dienstag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 16 265,30 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,196 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 286,80 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 241,87 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 265,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 303,22 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, notierte der SPI bei 16 504,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wurde der SPI mit 15 989,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 14 368,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,64 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 9,52 Prozent auf 2,99 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,56 Prozent auf 0,19 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 4,41 Prozent auf 9,24 CHF), Idorsia (+ 3,89 Prozent auf 1,55 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,29 Prozent auf 7,85 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-27,40 Prozent auf 5,30 CHF), HOCHDORF (-6,54 Prozent auf 0,60 CHF), Molecular Partners (-3,78 Prozent auf 4,21 CHF), Relief Therapeutics (-3,56 Prozent auf 2,44 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-2,00 Prozent auf 73,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 370 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,648 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

