Handel in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,58 Prozent schwächer bei 16 260,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,128 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,035 Prozent stärker bei 16 360,92 Punkten, nach 16 355,14 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 360,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 242,22 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,721 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 007,00 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.04.2024, den Stand von 14 909,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 682,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,60 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Georg Fischer (+ 5,72 Prozent auf 65,65 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 5,56 Prozent auf 228,00 CHF), Evolva (+ 4,44 Prozent auf 0,94 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,03 Prozent auf 77,50 CHF) und SoftwareONE (+ 4,02 Prozent auf 17,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Lalique (-11,62 Prozent auf 35,00 CHF), ASMALLWORLD (-10,07 Prozent auf 1,34 CHF), Rieter (-9,72 Prozent auf 107,80 CHF), VAT (-9,38 Prozent auf 452,90 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-7,07 Prozent auf 9,07 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 671 086 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 246,441 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Medmix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 64,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at