Handel in Zürich: SPI fällt mittags zurück

Der SPI wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 15 116,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,894 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,160 Prozent stärker bei 15 159,49 Punkten, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 159,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 097,23 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 15 442,86 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der SPI auf 14 897,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Wert von 15 072,98 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,75 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 128,57 Prozent auf 3,20 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 14,40 Prozent auf 8,74 CHF), Dätwyler (+ 9,50 Prozent auf 193,60 CHF), GAM (+ 7,95 Prozent auf 0,29 CHF) und Addex Therapeutics (+ 7,30 Prozent auf 0,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Curatis (-18,75 Prozent auf 13,00 CHF), Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Straumann (-11,17 Prozent auf 123,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,33 Prozent auf 0,55 CHF) und APG SGA (-6,64 Prozent auf 211,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 148 666 944 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 248,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at