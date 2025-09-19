Geberit Aktie

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

SMI im Blick 19.09.2025 15:59:06

Handel in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Der SMI performt heute positiv.

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,81 Prozent stärker bei 12 146,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,382 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 046,21 Zählern und damit 0,024 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 049,13 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 12 153,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12 023,08 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,619 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der SMI 12 212,19 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 871,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 058,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,49 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,41 Prozent auf 33,62 CHF), Roche (+ 1,41 Prozent auf 265,20 CHF), Novartis (+ 1,30 Prozent auf 97,96 CHF), Nestlé (+ 1,11 Prozent auf 72,68 CHF) und Swisscom (+ 0,70 Prozent auf 579,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-7,67 Prozent auf 156,50 CHF), Sonova (-1,97 Prozent auf 234,30 CHF), Partners Group (-1,54 Prozent auf 1 085,50 CHF), Sika (-1,15 Prozent auf 180,50 CHF) und Geberit (-0,21 Prozent auf 583,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 348 000 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,871 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

17.09.25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Novartis Neutral UBS AG
12.09.25 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.09.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 59,82 -0,07% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 624,40 0,22% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 181,00 0,81% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 77,72 1,15% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 104,40 1,11% Novartis AG
Partners Group AG 1 158,00 -0,73% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 265,20 1,41% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 193,40 -1,23% Sika AG
Sonova AG 253,70 0,48% Sonova AG
Swiss Re AG 149,10 -0,27% Swiss Re AG
Swisscom AG 618,50 -0,48% Swisscom AG
UBS 35,76 1,62% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 603,40 0,87% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 137,16 0,73%

