Handel in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,81 Prozent stärker bei 12 146,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,382 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 046,21 Zählern und damit 0,024 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 049,13 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 12 153,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 12 023,08 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,619 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der SMI 12 212,19 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 871,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 058,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,49 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,41 Prozent auf 33,62 CHF), Roche (+ 1,41 Prozent auf 265,20 CHF), Novartis (+ 1,30 Prozent auf 97,96 CHF), Nestlé (+ 1,11 Prozent auf 72,68 CHF) und Swisscom (+ 0,70 Prozent auf 579,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-7,67 Prozent auf 156,50 CHF), Sonova (-1,97 Prozent auf 234,30 CHF), Partners Group (-1,54 Prozent auf 1 085,50 CHF), Sika (-1,15 Prozent auf 180,50 CHF) und Geberit (-0,21 Prozent auf 583,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 348 000 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,871 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

