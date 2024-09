Handel in Zürich: SPI letztendlich mit Gewinnen

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 16 021,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,157 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,422 Prozent höher bei 16 024,88 Punkten, nach 15 957,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 16 021,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 106,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 16 203,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 945,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 14 676,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,97 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Meyer Burger Technology (+ 29,55 Prozent auf 1,92 CHF), Curatis (+ 15,35 Prozent auf 12,40 CHF), Arundel (+ 13,11 Prozent auf 0,14 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,00 Prozent auf 0,08 CHF) und Barry Callebaut (+ 7,21 Prozent auf 1 561,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen HOCHDORF (-28,25 Prozent auf 1,60 CHF), ONE swiss bank (-11,25 Prozent auf 3,55 CHF), SHL Telemedicine (-10,66 Prozent auf 2,85 CHF), Klingelnberg (-2,88 Prozent auf 15,20 CHF) und Edisun Power Europe (-2,61 Prozent auf 56,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 378 424 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,929 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CPH Group-Aktie an.

