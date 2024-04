Handel in Zürich: SPI liegt am Donnerstagmittag im Minus

Derzeit halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 15 144,07 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,906 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,011 Prozent schwächer bei 15 157,20 Punkten in den Handel, nach 15 158,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15 138,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 203,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,181 Prozent zurück. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 11.03.2024, den Wert von 15 245,28 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 14 535,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, stand der SPI noch bei 14 704,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 5,28 Prozent auf 191,40 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,58 Prozent auf 7,54 CHF), Private Equity (+ 3,81 Prozent auf 70,80 CHF), Clariant (+ 2,82 Prozent auf 13,11 CHF) und Sandoz (+ 2,32 Prozent auf 26,07 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Idorsia (-18,05 Prozent auf 2,07 CHF), Adval Tech (-6,00 Prozent auf 94,00 CHF), Vontobel (-5,82 Prozent auf 50,20 CHF), Molecular Partners (-4,75 Prozent auf 3,41 CHF) und Spexis (-4,68 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 80 373 966 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 249,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

