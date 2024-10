Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit Abgaben

Am Donnerstag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 16 117,64 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,154 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,118 Prozent höher bei 16 187,71 Punkten, nach 16 168,60 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 104,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 191,06 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,223 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, betrug der SPI-Kurs 15 905,66 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Wert von 16 168,62 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 14 365,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,62 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 557,98 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 7,63 Prozent auf 141,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,39 Prozent auf 2,47 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,71 Prozent auf 29,60 CHF), V-Zug (+ 5,64 Prozent auf 56,20 CHF) und lastminutecom (+ 3,10 Prozent auf 18,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Relief Therapeutics (-13,52 Prozent auf 5,50 CHF), Evolva (-9,71 Prozent auf 0,80 CHF), HOCHDORF (-8,95 Prozent auf 0,59 CHF), LEM (-5,95 Prozent auf 1 264,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,63 Prozent auf 18,12 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 559 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,994 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 9,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at