Handel in Zürich: SPI verbucht Verluste

Der SPI verzeichnet am Mittwoch Verluste.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 14 915,87 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,124 Prozent tiefer bei 14 929,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 947,78 Punkten am Vortag.

Bei 14 893,95 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 945,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,962 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 520,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der SPI mit 14 154,90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 504,65 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 971,76 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 13,01 Prozent auf 16,50 CHF), CI Com SA (+ 10,77 Prozent auf 1,44 CHF), OC Oerlikon (+ 8,24 Prozent auf 4,52 CHF), Kinarus (+ 6,45 Prozent auf 0,01 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,08 Prozent auf 1,57 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kudelski (-13,28 Prozent auf 1,60 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-11,11 Prozent auf 112,00 CHF), Spexis (-8,00 Prozent auf 0,18 CHF), ONE swiss bank (-6,67 Prozent auf 4,20 CHF) und GAM (-6,15 Prozent auf 0,34 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 866 567 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,948 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at