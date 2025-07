Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 4 519,09 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,035 Prozent leichter bei 4 514,25 Punkten, nach 4 515,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 494,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 529,82 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,299 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 30.06.2025, mit 4 454,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.04.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 402,62 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.07.2024, bei 4 441,05 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,16 Prozent zu. Bei 4 826,72 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 4,69 Prozent auf 14,63 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 4,06 Prozent auf 5,43 EUR), AstraZeneca (+ 3,05 Prozent auf 114,98 GBP), SAP SE (+ 1,83 Prozent auf 253,00 EUR) und UniCredit (+ 1,75 Prozent auf 64,10 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,54 Prozent auf 9,26 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,42 Prozent auf 51,39 EUR), Rolls-Royce (-1,79 Prozent auf 9,88 GBP), Nestlé (-1,35 Prozent auf 71,44 CHF) und Rio Tinto (-1,30 Prozent auf 45,88 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 786 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,345 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

