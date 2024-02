Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,28 Prozent leichter bei 14 653,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,977 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,111 Prozent auf 14 710,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 694,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 644,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 713,61 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,308 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 14 584,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der SPI einen Stand von 13 867,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bewegte sich der SPI bei 14 483,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,576 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 11,00 Prozent auf 111,00 CHF), ObsEva (+ 7,86 Prozent auf 0,06 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,63 Prozent auf 56,50 CHF), Bell (+ 3,43 Prozent auf 256,50 CHF) und HOCHDORF (+ 3,08 Prozent auf 13,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Kinarus (-23,33 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-8,49 Prozent auf 1,40 CHF), ams (-6,30 Prozent auf 1,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,58 Prozent auf 5,00 CHF) und Peach Property Group (-3,99 Prozent auf 10,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die Kinarus-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 708 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 279,570 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

